Последние новости раздела
- 12 июля через КПВВ на Донбассе прошли более 3000 человек11:00
- В ДонОВГА опубликовали график работы центров массовой вакцинации от COVID-1917:00
- В Минреинтеграции назвали количество жителей ВОТ, записавшихся на вакцинацию в Украине15:00
- В Мариуполе развернули самый большой флаг Украины09:00
- Резников заявил о возможности модернизации Минских соглашений09:00
- 9 июля НВФ ОРДО пропустили через гумкоридор в Еленовке 615 человек17:00
- За минувшие сутки в зоне ООС один воин погиб, один ранен, у двоих - боевые травмы11:00
- Правозащитники обратились к Зеленскому по поводу "пограничных" штрафов для жителей ОРДЛО10:00
- В ООН заговорили о "вопиющих нарушениях" в донецкой тюрьме "Изоляция"09:00
- В оккупированном Донецке от инсульта умерла "военкор ДНР"14:00
12 июля через КПВВ на Донбассе прошли более 3000 человек
13.07.2021 11:00
За прошедшие сутки линию разграничения на Донбассе через два КПВВ пересекли 3266 человек. Об этом сообщает штаб ООС.
Через контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» на временно оккупированную территорию Украины проследовало 1287 человек, на подконтрольную Украине территорию прибыло 1361 человек. А через контрольный пункт въезда-выезда «Новотроицкое» - 290 и 328 соответственно.
Теги: Донбасс, Новотроицкое, Станица Луганская, КПВВ
Читайте также:
- Ситуация на КПВВ 27 сентября: на «Новотроицком» началась реконструкция
- Ситуация в пунктах пропуска утром 14 декабря
- В "Донбасс СОС" сообщили о проблемах на КПВВ из-за приложения "Дій вдома"
- Ситуация в пунктах пропуска утром 25 сентября
- Вчера КПВВ Донбасса пересекло более 3 тысяч человек
- Ситуация на КПВВ Донбасса 30 ноября
- 12 июля через КПВВ на Донбассе прошли более 3000 человек11:00
- В ДонОВГА опубликовали график работы центров массовой вакцинации от COVID-1917:00
- В Минреинтеграции назвали количество жителей ВОТ, записавшихся на вакцинацию в Украине15:00
- В Мариуполе развернули самый большой флаг Украины09:00
- В ОРЛО из-за коронавируса закрыли все летние лагеря для детей17:00
- Резников заявил о возможности модернизации Минских соглашений09:00
- 9 июля НВФ ОРДО пропустили через гумкоридор в Еленовке 615 человек17:00
- За минувшие сутки в зоне ООС один воин погиб, один ранен, у двоих - боевые травмы11:00
- Правозащитники обратились к Зеленскому по поводу "пограничных" штрафов для жителей ОРДЛО10:00
- В ООН заговорили о "вопиющих нарушениях" в донецкой тюрьме "Изоляция"09:00
- 12 июля через КПВВ на Донбассе прошли более 3000 человек11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 июля10:00
- Зеленский и Меркель сделали заявления об урегулировании на Донбассе09:00
- Роман Зозуля посетил военнослужащих, проходящих реабилитацию после ранения 08:00
- В ДонОВГА опубликовали график работы центров массовой вакцинации от COVID-1917:00
- Партия Санду одержала абсолютную победу на выборах в парламент Молдовы16:00
- В Минреинтеграции назвали количество жителей ВОТ, записавшихся на вакцинацию в Украине15:00
- СБУ разоблачила межрегиональную сеть пророссийских интернет-агитаторов14:00
- В Крыму установлен второй подряд антирекорд суточной заболеваемости COVID-1913:00
- Автоматическое списание долгов. Как не довести до ареста счетов?12:00
- Автоматическое списание долгов. Как не довести до ареста счетов?12:00
- Игровые автоматы на реальные деньги15:00
- Хронические болезни не помеха вакцинации17:00
- Коммуналка летом. Получится ли сэкономить?17:00
- Перерасчет пенсий. Что следует знать?17:00
- Что нужно знать о китайской вакцине CoronaVac?13:00
- На собственном примере. Истории о вакцинации от COVID-1917:00
- Как отдыхать безопасно во время пандемии COVID-19?16:00
- Флеш-игры и схемы игрового процесса13:00
- Гол Ярмоленко претендует на звание лучшего по итогам первого тура Евро13:30
- Правозащитники обратились к Зеленскому по поводу "пограничных" штрафов для жителей ОРДЛО
- Резников заявил о возможности модернизации Минских соглашений
- Гороскоп на неделю с 12 по 18 июля
- В ООН заговорили о "вопиющих нарушениях" в донецкой тюрьме "Изоляция"
- 9 июля НВФ ОРДО пропустили через гумкоридор в Еленовке 615 человек
- Зеленский и Меркель сделали заявления об урегулировании на Донбассе
- В ОРЛО из-за коронавируса закрыли все летние лагеря для детей
- В Минреинтеграции назвали количество жителей ВОТ, записавшихся на вакцинацию в Украине
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 июля
- Букмекеры назвали фаворита финального матча Евро-2020