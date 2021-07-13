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Архив - Донецкая область

12 июля через КПВВ на Донбассе прошли более 3000 человек

13.07.2021 11:00
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12 июля через КПВВ на Донбассе прошли более 3000 человек

За прошедшие сутки линию разграничения на Донбассе через два КПВВ пересекли 3266 человек. Об этом сообщает штаб ООС.
Через контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» на временно оккупированную территорию Украины проследовало 1287 человек, на подконтрольную Украине территорию прибыло 1361 человек. А через контрольный пункт въезда-выезда «Новотроицкое» - 290 и 328 соответственно.



Теги: Донбасс, Новотроицкое, Станица Луганская, КПВВ
 
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