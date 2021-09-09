"Власти" Луганска запретили продажу алкоголя во время празднования Дня города

09.09.2021 17:00

Так называемая "администрация" Луганска установила запрет на розничную продажу алкогольной продукции в центральной части города вечером 11 сентября в связи с празднованием Дня города. Об этом сообщила пресс-служба "мэрии" Луганска.

"Установить запрет на розничную продажу алкогольной продукции с 16:00 до 22:00 11 сентября 2021 года в центральной части города Луганска", — говорится в тексте распоряжения, подписанного "главой городской администрации" Манолисом Пилавовым.

Напомним, День города в Луганске отмечается во вторую субботу сентября.