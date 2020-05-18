В Луганске 25 мая введут "сухой закон"

18.05.2020 17:00

"Администрация" оккупированного Луганска установила полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции 25 мая с целью обеспечения в городе общественного порядка в день окончания учебного года. Об этом сообщили в пресс-службе "Луганской городской администрации", передает cxid.info.

«Полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции, в том числе пива, согласно распоряжению главы администрации Луганска установлен с 6.00 до 22.00 25 мая с целью обеспечения общественного порядка в день окончания учебного года.

Указанный запрет действует в границах административно-территориального подчинения города Луганска: городах Луганск и Александровск, поселках Юбилейное, Дзержинское, Тепличное, а также на территории сел Николаевка, Пионерское, Лобачево и Бурчак-Михайловка.

За незаконную продажу товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством, предусмотрена административная ответственность», — говорится в сообщении.

Запрет распространяется на всех субъектов хозяйствования независимо от формы собственности.