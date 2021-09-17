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Архив - Луганская область

НВФ ОРДЛО во время учений по ошибке обстреляли село на Луганщине

17.09.2021 16:00
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НВФ ОРДЛО во время учений по ошибке обстреляли село на Луганщине

По данным украинской разведки, 16 сентября, во время проведения тренировок по стрельбе и управлению огнем с артиллерийскими подразделениями оккупационных войск, противником был обстрелян населенный пункт Иллирия в Лутугинском районе временно оккупированной территории в Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.
В результате обстрела повреждены здания храма Александра Невского, построенного в 19-м веке, продовольственного магазина и дома культуры. Есть пострадавшие среди гражданского населения.
"Командование российских оккупационных войск пытается скрыть обстоятельства и причины указанного события и, вполне вероятно, попытается переложить ответственность за обстрелы на подразделения Объединенных сил", - сообщили в ведомстве.



Теги: Донбасс, учения, село, обстрел, боевики
 
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