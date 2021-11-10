В ОРЛО заявили об изменении пропускного режима на КПП Станица Луганская

10.11.2021 10:00

В Луганске Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) из-за снижения уровня заболеваемости вирусными инфекциями отменила ряд ограничительных мер. Об этом сообщил "главный санитарный врач ЛНР" Дмитрий Докашенко.

"В связи с тем, что на данный момент зафиксировано значительное снижение заболеваемости, у нас появились основания решением ЧСПК отменить ряд ранее принятых ограничений, а именно: с 11 ноября восстанавливается пропускной режим на пропускном пункте "Станица Луганская", также с 13 числа (ноября) восстанавливается работа (предприятий) общепита, с 15 числа (ноября) возобновляют свою деятельность спортивные сооружения, бани, сауны", — сказал Докашенко.

Он добавил, что пункт пропуска "Станица Луганская" "будет работать в таком же режиме, как и до введения ограничений с теми же требованиями для пересечения границы".