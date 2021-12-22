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Архив - Луганская область

Миграционная служба в Луганской области опубликовала график работы на время праздников

22.12.2021 12:00
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Миграционная служба в Луганской области опубликовала график работы на время праздников

Опубликован график работы ГМС в Луганской области в период новогодних праздников.
Так, Управление Государственной миграционной службы Украины в Луганской области сообщает об изменениях в графике работы в декабре 2021 года и январе 2022 года.

Управление ГМС в Луганской области:
25,26,27 декабря – выходные;
1,2,3 января – выходные;
4,5,6 января – рабочие;
7,8,9 января – выходные.

Территориальные подразделения УГМС в Луганской области:
25,26,27 декабря – выходные;
1,2,3 января – выходные;
4,5,6 января – рабочие;
7 января – выходной;
8 января – рабочий;
9,10 января – выходные.
Также отмечается, что продолжительность рабочего дня в предпраздничные дни (24 и 31 декабря, а также 6 января) будет сокращена на один час.



Теги: праздники, график, миграционная служба, Новый год
 
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