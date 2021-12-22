Миграционная служба в Луганской области опубликовала график работы на время праздников

22.12.2021 12:00

Опубликован график работы ГМС в Луганской области в период новогодних праздников.

Так, Управление Государственной миграционной службы Украины в Луганской области сообщает об изменениях в графике работы в декабре 2021 года и январе 2022 года.



Управление ГМС в Луганской области:

25,26,27 декабря – выходные;

1,2,3 января – выходные;

4,5,6 января – рабочие;

7,8,9 января – выходные.



Территориальные подразделения УГМС в Луганской области:

25,26,27 декабря – выходные;

1,2,3 января – выходные;

4,5,6 января – рабочие;

7 января – выходной;

8 января – рабочий;

9,10 января – выходные.

Также отмечается, что продолжительность рабочего дня в предпраздничные дни (24 и 31 декабря, а также 6 января) будет сокращена на один час.