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Вооруженный "переворот" в Луганске: стало известно, почему на самом деле "вспыхнул" конфликт между Плотницким и Корнетом
Одной из основных причин внезапно "вспыхнувшего" конфликта между главарем террористов "ЛНР" Игорем Плотницким и так называемым министром внутренних дел Игорем Корнетом является сокращение финансирования псевдореспублик Москвой.
Об этом в интервью каналу "Прямой" заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак, передает "Диалог.UA". По его словам, российская экономика больше не выдерживает "груз" в виде террористических "ЛДНР", в результате это приводит к существенному уменьшению "кормовой базы". Замминистра подчеркнул, что денег, добытых "собственноручно", у боевиков нет, поскольку в Луганске уже попросту негде их брать. "Денег из России идет все меньше. Как говорил классик, надстройка все равно ведь нуждается в деньгах. И не только для руководства, но и для окружающих. В связи с этим сокращается база. Надо кого-то из поля съесть. Вот и все", – сказал Грымчак
Теги: Донбасс, переворот, Луганск, причины, конфликт
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