Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

В ОРЛО сильный снегопад вызвал коллапс на автодорогах

22.12.2021 16:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В ОРЛО сильный снегопад вызвал коллапс на автодорогах

Спасатели ОРЛО за сутки оказали помощь водителям 11 автомобилей, застрявших из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба "МЧС ЛНР".
"21 декабря луганские спасатели оказали помощь водителям в буксировке 11 автомобилей, ставших заложниками неблагоприятных погодных условий", — говорится в сообщении.
В "ведомстве" добавили, что в ближайшие дни климатические условия существенно не изменятся, ожидается снег с дождем, на дорогах сохранится гололедица.
"В связи с этим обращаемся к водителям с призывом: не передвигайтесь на автотранспорте без крайней необходимости", — предупредили в "МЧС".



Теги: Донбасс, снегопад, дороги, заносы, ОРЛО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх