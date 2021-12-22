В ОРЛО сильный снегопад вызвал коллапс на автодорогах

22.12.2021 16:00

Спасатели ОРЛО за сутки оказали помощь водителям 11 автомобилей, застрявших из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба "МЧС ЛНР".

"21 декабря луганские спасатели оказали помощь водителям в буксировке 11 автомобилей, ставших заложниками неблагоприятных погодных условий", — говорится в сообщении.

В "ведомстве" добавили, что в ближайшие дни климатические условия существенно не изменятся, ожидается снег с дождем, на дорогах сохранится гололедица.

"В связи с этим обращаемся к водителям с призывом: не передвигайтесь на автотранспорте без крайней необходимости", — предупредили в "МЧС".