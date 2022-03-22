В ЛугОГА рассказали о последствиях обстрела магазина в Северодонецке

22.03.2022 17:00

Сегодня оккупанты рф обстреляли магазин в Северодонецке, возле которого люди стояли в очереди за продуктами. В результате обстрела один человек погиб и десять получили ранения, сообщил глава ЛугОГА Сергей Гайдай.

"Информация о виде примененного оружия и других деталях уточняется. Главное - не заниматься распространением дезинформации!" - подчеркнул он.