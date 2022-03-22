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Архив - Луганская область

В ЛугОГА рассказали о последствиях обстрела магазина в Северодонецке

22.03.2022 17:00
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В ЛугОГА рассказали о последствиях обстрела магазина в Северодонецке

Сегодня оккупанты рф обстреляли магазин в Северодонецке, возле которого люди стояли в очереди за продуктами. В результате обстрела один человек погиб и десять получили ранения, сообщил глава ЛугОГА Сергей Гайдай.
"Информация о виде примененного оружия и других деталях уточняется. Главное - не заниматься распространением дезинформации!" - подчеркнул он.



Теги: Донбасс, Северодонецк, последствия, магазин, обстрел
 
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