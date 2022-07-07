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Российские оккупанты раздают повестки мужчинам из Лисичанска и Северодонецка
07.07.2022 11:00
Российские оккупанты начали пополнять свои ряды за счет местного населения в Лисичанске и Северодонецке. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Как это происходит? Мужчину приглашают на работу, например, в водоканал, а через несколько дней он вместо первых денег получает повестку. Его вызывает "новая родина". За счет северодончан и лисичан враг пытается преодолеть сопротивление украинских бойцов, чтобы завершить выполнение хотя бы какой-либо задачи. Ожидаем очередного усиления с их стороны. Воевать на равных условиях они не в состоянии, пятикратное преимущество использовать тоже. Когда оно десятикратное и разрешено стирать с лица земли крупные города - что-то получается", - отметил он.
Теги: Донбасс, Лисичанск, Северодонецк, мобилизация, оккупанты
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