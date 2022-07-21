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В "ЛНР" хотят запретить Google
На оккупированной территории Луганской области террористы из "ЛНР" хотят ограничить работу поисковой системы Google. Об этом в Telegram-канале написал главарь террористов, оккупировавших часть Луганщины, Леонид Пасечник.
"Война - это не только ракеты, которые летят на наши города, но и шквал фейков и дезинформации, которыми нас закидывают со стороны Украины. В этом плане западные интернет-платформы - такие же ракетные системы залпового огня, только - информационного", - считает сепаратист.
Главным оружием в этой войне он назвал Google. По словам Пасечника, количество фейков и экстремистских материалов здесь только увеличивается.
"Компания ведет целенаправленную пропаганду терроризма и экстремизма, а значит - просто ни во что не ставит своих пользователей из Луганской Народной Республики. Нам такие информационные прилеты не нужны: ни со стороны Украины, ни со стороны Запада. Справимся и без Google. Исправятся, начнут уважать людей - подумаем о возвращении", - написал он.
Теги: Google, запрет, ЛНР
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