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На Луганщине в плен ВСУ сдалась группа мобилизованных россиян
В Луганской области в плен ВСУ сдалась группа мобилизованных россиян - двадцать один военнослужащий - жители Москвы и Московской области. Об этом сообщает Телеграм-канал Оперативний ЗСУ.
"92-й отдельной механизированной бригаде имени кошевого атамана Ивана Сирко сдалась группа мобилизованных на Сватовском направлении в Луганской области. Двадцать один военнослужащий из Москвы и Московской области", - говорится в сообщении.
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"Командование бросает, нас бросили на убой. Мы трое суток не ели, не пили. Свои же обстреляли. Сидели трое суток, по нам шмаляли свои. Связи никакой... Кидают сразу на передок, и просто как мясо. Командование убежали самые первые, начался обстрел, они убежали самые первые", - рассказали российские оккупанты.
Теги: Россия, плен, мобилизация, ВСУ, Луганщина
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