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Генерал ВСУ объяснил, для чего Россия стягивает войска к границе с Украиной

03.03.2019 14:52
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Генерал ВСУ объяснил, для чего Россия стягивает войска к границе с Украиной

Россия стягивает войска к границе с Украиной для запугивания украинцев и Европы накануне президентских выборов. Об этом сообщил эксперт по вопросам безопасности, ветеран внешней разведки Украины, генерал-лейтенант Василий Богдан.

Так, эксперт отметил:

«Россия стягивает войска с единственной целью — запугать украинское общество и Европу, продемонстрировать свои военные мускулы и каким-то образом повлиять на украинский электорат».

Он уточнил, что президент РФ Владимир Путин осознает, что военно-технический, профессиональный и моральный потенциал ВСУ значительно вырос:

«Все очевиднее становится, что Запад в случае массированной агрессии не будет стоять в стороне. Ротационные рейды кораблей НАТО в Одессу и Черное море, наблюдения разведывательных летательных аппаратов в ареале Черного моря ярко свидетельствуют, что Запад уже понял силу угрозы со стороны России и не допустит эскалации напряжения в Черноморском регионе и в Украине».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Украина, Россия, Донбасс, граница, ВСУ
 
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