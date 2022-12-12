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Архив - Луганская область

В Луганске российские оккупанты "национализировали" Тараса Шевченко

12.12.2022 11:00
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В Луганске российские оккупанты "национализировали" Тараса Шевченко

В оккупированном Луганске на памятнике Шевченко установили табличку "российский поэт". Об этом сообщил журналист Денис Казанский.
"Еще до войны российская пропаганда пыталась демонизировать Шевченко. В нулевых заказывали пасквили на него Бузине. И примерно тогда же луганский писатель Глеб Бобров написал книгу "Тарас Шевченко - крестный отец украинского национализма" (как будто это что-то плохое).
Глеб Бобров так и живет в Луганске. С 2014 года он работает на "ЛНР". Но только методички уже поменялись, и теперь дегенератам приказано считать Шевченко не украинским националистом, а российским поэтом.
Интересно, напишет ли теперь Глеб Бобров книгу «Тарас Шевченко - крестный отец российского антифашизма»?", - отметил Казанский.



Теги: Донбасс, Луганск, памятник, Тарас Шевченко, оккупанты
 
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