В Луганске российские оккупанты "национализировали" Тараса Шевченко

12.12.2022 11:00

В оккупированном Луганске на памятнике Шевченко установили табличку "российский поэт". Об этом сообщил журналист Денис Казанский.

"Еще до войны российская пропаганда пыталась демонизировать Шевченко. В нулевых заказывали пасквили на него Бузине. И примерно тогда же луганский писатель Глеб Бобров написал книгу "Тарас Шевченко - крестный отец украинского национализма" (как будто это что-то плохое).

Глеб Бобров так и живет в Луганске. С 2014 года он работает на "ЛНР". Но только методички уже поменялись, и теперь дегенератам приказано считать Шевченко не украинским националистом, а российским поэтом.

Интересно, напишет ли теперь Глеб Бобров книгу «Тарас Шевченко - крестный отец российского антифашизма»?", - отметил Казанский.