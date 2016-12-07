«Лугандонские страсти»: внутривидовой междусобойчик главарей «лднр»

07.12.2016 17:16

С территории квазиреспублик “ЛНР” и “ДНР” с каждым днем приходят все более захватывающие воображение новости, которые характеризуют истинное лицо главарей сепаратистов, дорвавшихся до ресурсов оккупированных российскими войсками территорий Украины.

Очевидно, понимая реальную скоротечность своей «власти», назначенные Москвой марионеточные «государственные деятели» всех рангов устроили нешуточную междоусобную войну, которая периодически перерастает в прямые вооруженные столкновения, за остатки еще не вывезенных в Россию материальных ресурсов, а также возможность оприходовать российские финансовые потоки на своих банковских счетах.

Противостояние также подогревают и упорно распространяемые слухи про будущее объединение всех оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей в единую «республику» во главе с одобренной руководством РФ кандидатурой «народного вождя» федералиссимуса Захарченко.

Не удивительно, что поэтому разлом пришелся аккурат по линии влияния донецкой и луганских мафий. Причем, в лучших традициях конспирации, стороны ведут подпольную борьбу и в «тылу» конкурентов.

По информации местных источников, узурпация власти царьком Плотницким вызывает недовольство не только у подозрительных и завистливых главарей из Донецка, и, в частности у Захарченко, а также и у представителей «старой» криминальной верхушки Луганска, которых отодвинули от огромных доходов.

Им до боли обидно, что «прокуроры» и другие приятели Плотницкого основательно прошлись по бывшим «региональным» хозяевам жизни по принципу «грабь награбленное». В результате, «видные регионалы» лишились доходов от целой группы обогатительных фабрик «Антрацит», «Белореченская», «Криворожская», «Луганская», «Нагильчанская», «Яновская», «безвозмездно конфискованных» в пользу хозяина «ЛНР» Плотницкого.

Незаконная добыча каменного угля в «ЛНР» уже давно крышуется «прокуратурой» Плотницкого, причем весь криминальный оброк с нелегальных копателей угля собирается местным рецидивистом «Стасом», а ныне уполномоченным представителем «генпрокурора» З.Исмаилова.

Прокурорская операция проста как шпала – «Стас» ежедневно с 08:00 до 10:00 принимает заказы и собирает деньги в «пунктах приема» – в супермаркете «Добрый» и привокзальному кафе г. Луганска. После этого «Стас» везет все вырученные деньги в «генпрокуратуру».

Так, Захарченко, умело организовав очередную попытку «революции-переворота» в оккупированном Луганске в сентябре этого года, руками главаря луганской мафии Плотницкого начал местные «сталинские» чистки неблагонадежных «государственных деятелей», а также неугодных Кремлю вооруженных формирований местного масштаба. В этой сумасшедшей возне, «генпрокуратура» Плотницкого нанесла удар по «продажным структурам» так называемых «МВД» и местных чекистов «МГБ». Подтверждением тому стало разоружение и арест (29 ноября с.г.) военнослужащими 7 отдельной мотострелковой бригады, которая дислоцируется в н.п.Брянка Луганской области личного состава одного из подразделений МВД «ЛНР».

Кроме того, Плотницкий дал прямое указание своим верным «прокурорам» провести «тщательное расследование обстоятельств» провалившегося переворота, «невзирая на личности, их ранг и должности», а виновных «привлечь к уголовной ответственности».

Следует признать, что умелый ход Захарченко по разоружению неподконтрольных ему и Москве подразделений «ЛНР» руками Плотницкого, обеспечит донецкому федералиссимусу быстрое и бескровное объединение «ЛНР» к «ДНР», о котором заговорили в Кремле.

При этом очень оригинально и необычно звучит в устах государственного преступника и уголовника Плотницкого жонглирование юридическими терминами в области уголовной ответственности. Исходя из недавних решений Международного уголовного суда в Гааге про оккупацию Украины, и факты личного участия Плотницкого в военных и криминальных преступлениях, ему не помешает на будущее освежить знание основ законодательства в области уголовного судопроизводства в личных целях.

В результате этой борьбы пауков в банке, спрятался «на больничном» и увиливает от ответственности «министр МВД» некто И.Корнет, а его подручные из «министерства» ожидают серьезных кадровых изменений. При этом люди Плотницкого уже контролируют бандгруппу «МВД» и с помощью «прокурорских расследований» пытаются захватить власть в местном филиале ФСБ – «МГБ ЛНР». Следует признать, что эта задача не будет простой, поскольку местный «чекист» Л.Пасечник является креатурой Лубянки и может быть снят только по решению российского руководства ФСБ.

Свое рвение «прокуроры» Плотницкого проявили и в других «органах власти», потому что значительная часть их руководителей были лояльны к «заговорщикам» и, следовательно, поддерживали переворот. Поэтому, в «царстве Плотницкого» опричники-прокуроры организовали поголовный допрос «государственных деятелей» всех рангов, среди которых ощущается атмосфера страха и взаимной подозрительности.

Дополняя картину тотального правового хаоса и абсурда на оккупированных РФ территориях, проявляют себя и «их там нет» сотрудники ФСБ РФ. «Заблудившиеся» в Украине фсбешники считают, что прокуроры Плотницкого превысили «допустимый уровень взяток» и действуют откровенно нагло, особенно «генеральный прокурор» З. Исмаилов. Поэтому все готово и для следующей чистки – уже бандгруппировки «прокуратура», время которой знают только в Москве.

Источники на временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей подтверждают наличие сильной поддержки Плотницкого одной из влиятельных групп российской власти, которая, в отличие от высшего руководства РФ, считает его «подходящим, достаточно управляемым и легитимным». Из этого следует, что судьба и личность возможного «верховного атамана» оккупированных РФ территорий в Восточной Украине будет решаться в случае необходимости на высшем уровне власти РФ в результате конкуренции групп влияния внутри Кремля, а методом выполнения решения будет не местная возня бандформирований, а оперативная акция ФСБ.

При этом, несмотря на пафосное название «народные республики», интересы большинства представителей местного населения все больше и больше игнорируются – задолженность по зарплате и социальным выплатам достигла угрожающих размеров как в террариуме «ЛНР», так и «ДНР».

Таким образом, развитие ситуации в оккупированных «российским миром» районах Украины наглядно демонстрирует деградацию институтов цивилизованного человеческого общества, которое сводится в результате к яростной битве местных пауков в банке Лугандона под присмотром любопытного и своевольного любителя спецопераций из Кремля.

Секция «Браво» группа «Информационное Сопротивление»