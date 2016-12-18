В Бахмуте переселенцам отказали в выплатах

18.12.2016 13:10

Комиссия по вопросам назначения (восстановления) социальных выплат внутренне перемещенным лицам в Бахмутской (ранее — Артемовской) райгосадминистрации приняла решение об отказе выплат части ВПЛ. Как сообщает сайт Донецкой ОГА, на повестке дня стояли вопросы назначения соцвыплат гражданам указанной категории и осуществление контроля за проведением социальных выплат ВПЛ по месту их фактического проживания.

По первому вопросу было рассмотрено 150 заявлений о назначении (восстановлении) социальных выплат ВПЛ.

В результате 139 выплат были назначены, а 11-и в этом отказано (в ходе проверки не было подтверждено их фактическое проживание на территории Бахмутского района).

По вопросу осуществления контроля за проведением социальных выплат ВПЛ по месту их фактического проживания члены комиссии рассмотрели документы, предоставленные государственными социальными инспекторами Управления труда и соцзащиты населения райгосадминистрации.

По результатам их работы на прошлой неделе подтверждено фактическое проживание на территории района 90 ВПЛ, не подтвердилось фактическое проживание на территории района 73 ВПЛ, что является основанием для прекращения в отношении последних социальных выплат.

Напомним, ранее сообщалось, что в станице Луганской из 142 переселенцев отказали в выплатах 64 лицам.

Источник Восстановленеи Донбасса