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Архив - Донецкая область

В оккупированном Донецке украинские патриоты расклеивают листовки. ФОТО

20.12.2016 11:38
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В оккупированном Донецке украинские патриоты расклеивают листовки. ФОТО

В публичных местах оккупированного Донецка, который российские боевики называют «столицей днр», появились сине-желтые плакаты с надписью «Донбасс - это Украина», сообщает Zik.

Плакаты сепаратисты пытались соскоблить, но тщетно - содержание украинской агитации угадывается сразу.

«Центр Донецка Парк кованых фигур. Наклейка появилась недавно. взято из закрытой донецкой группы ФБ », - прокомментировал выложенные фото пользователь Просто Дончанка.

 

Источник: sprotyv.info.



Теги: Донецк, Донбасс, листовки, патриоты
 
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