В оккупированном Донецке украинские патриоты расклеивают листовки. ФОТО

20.12.2016 11:38

В публичных местах оккупированного Донецка, который российские боевики называют «столицей днр», появились сине-желтые плакаты с надписью «Донбасс - это Украина», сообщает Zik.

Плакаты сепаратисты пытались соскоблить, но тщетно - содержание украинской агитации угадывается сразу.

«Центр Донецка Парк кованых фигур. Наклейка появилась недавно. взято из закрытой донецкой группы ФБ », - прокомментировал выложенные фото пользователь Просто Дончанка.

Источник: sprotyv.info.