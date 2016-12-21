Ад продолжается. Боевики из минометов обстреливают позиции АТО в районе Светлодарской дуги

21.12.2016 09:41

Боевики продолжают обстрелы позиций сил АТО в районе Светлодарской дуги из минометов 120-мм и 82-мм калибра. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил руководитель пресс-центра штаба АТО Леонид Матюхин.

"Недавно там (район Светлодарской дуги, - ред.) были обстрелы с 120-мм и 82-мм минометов и другого вооружения меньшего калибра, практически всего, что есть на вооружении у боевиков", - сказал Матюхин.

По его словам, на данный момент обстрелы в этом районе прекратились, а крайний обстрел был в районе Авдеевки.

"С полуночи до утра также было неспокойно. На эту минуту уже есть 5 обстрелов, начались они с обстрелов Золотого из гранатометов, затем по Новозвановке также стреляли из гранатометов и минометов 120-мм и 82-мм. А также с вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов опять же в районе Луганского. Крайний обстрел, который недавно завершился, боевики вели огонь по Авдеевке из 120-мм и 82-мм минометов, СПГ, АГС, РПГ, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Это ответ на вопрос, когда спрашивают, что означает один обстрел", - добавил он.