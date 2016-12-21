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Архив - Донецкая область

Готовятся «доказательства» военных «преступлений» Украины

21.12.2016 12:22
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Готовятся «доказательства» военных «преступлений» Украины

Российские спецслужбы продолжают попытки обвинить ВС Украины в нарушении «минских договоренностей». Пропагандистами из Центра информационного противоборства командования территориальных войск (н.п. Новочеркасск, РФ) подготовлено несколько акций, к реализации которых будут привлечены сотрудники российских телеканалов и их зарубежные коллеги. Об этом пишет координатор «ИС» Дмитрий Тымчук на своей странице в Фейсбуке.
Телеканалы “Россия 24” и “Life News” готовят развернутые репортажи о якобы имевшем место обстреле украинскими войсками КПВВ «Майорск». Журналист из Германии Марк Портольмаль работает на передовых позициях «3-ой омбр» оккупантов с целью осуществления фиксации ответного огня ВС Украины на обстрелы оккупантов, с целью представления его в качестве «военных преступлений Украины против мирных жителей Донбасса». «Работу» данного немецкого журналиста обеспечивают представители ФСБ РФ на Донбассе. Пропагандистская продукция будет подана в мировых СМИ с обвинением украинской стороны в «систематическом нарушении» Минских договоренностей и «умышленном уничтожении жителей Донбасса».



Теги: Донбасс, преступление, пропаганда, боевики
 
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