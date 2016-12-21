В центре Мариуполя появится бесплатный каток

21.12.2016 09:02

Вход на каток и прокат коньков будет абсолютно бесплатным, пишет 0629

Об этом заявил директор комбината им. Ильича Юрий Зинченко на своей странице в Фейсбук.

По словам Юрия Зинченко, комбинат отпразднует в феврале свое 120-летие. В честь праздника планируется подарить мариупольцам каток, который откроется уже 27 декабря на площади Свободы. Директор комбината уверил, что вход на каток и прокат инвентаря будет бесплатным.

«Не тратьте время на домыслы. Вот вам информация из первых уст», - написал Юрий Зинченко.