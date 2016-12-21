В «ДНР» запустили два автобусных маршрута — в Минск и Нижний Новгород

21.12.2016 12:41

В "ДНР" заявляют, что запустили два новых международных автобусных маршрута, связывающие оккупированный Донецк с Минском (Беларусь) и Нижним Новгородом (РФ), сообщает пресс-служба так называемого "министерства транспорта".

"Специалисты Департамента автомобильного и пассажирского транспорта Минтранса ДНР согласовали документы для открытия двух новых международных автобусных маршрутов – в Нижний Новгород и Минск", — говорится в сообщении.

Отмечается, что автобусы в Нижний Новгород будут выезжать в 12 часов дня от автовокзала "Южный" по пятницам, время в пути составит 32 часа, маршрут в Минск – около 38 часов, транспорт будет отправляться в 8.30 по субботам. Цена билета в Минск - 5030 рублей, а Нижний Новгород – 4337 рубля.