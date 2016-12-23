Мечта вместо еды или Почему Донбасс принуждают воевать за "русский мир"

23.12.2016 17:29

Нардеп и лидер "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук опубликовал информацию о том, что представители "ДНР" недавно провели совещание "руководителей органов власти и местного самоуправления ДНР" при участии представителя администрации президента России Виктора Суркова.

"Во время встречи В. Сурков отметил, что "представители власти ДНР" должны больше встречаться и общаться с местными жителями с целью доведения к ним информации о весомом вкладе России в развитие "ДНР". Согласно с его обещанием, через год-полтора "ДНР" и "ЛНР" должны войти в состав РФ на правах полноценных административных единиц", - пишет Тымчук.

Можно ли верить данной информации, ссылаясь исключительно на источники Тымчука - открытый вопрос. Поскольку, на первый взгляд возрождение мифа о России, которая нас заберет, который был актуален во время "русской весны" 2014-го, сегодня даже на Донбассе выглядит абсурдом. Казалось бы, ну кто может поверить в эту ложь в конце 2016 - начале 2017-го, на третий год войны, даже в зазомбированном регионе? Но качественная пропаганда всегда может достичь своей цели. Особенно там, где кроме надежды ничего больше не осталось.

Однако смотреть на эту ситуацию надо под другим углом, ища ответ на вопрос: "А для чего возрождать данный миф?".

Дело в том, что экономическая ситуация на Донбассе, в частности в "ДНР", о которой мы говорим, близка к катастрофической. Угольная отрасль постепенно уничтожается, штаты шахт сокращают. Некоторые шахты даже объединяют в одну - "Ясиновка-Глубокая" и "Северная". Из-за урезания бюджета "ДНР", которое происходит на фоне санкций и экономических проблем на России - главного спонсора сепаратистов Донбасса, бюджетники разных городов республики даже жаловались, что не получают зарплату с ноября. Вдовы и жены боевиков жалуются, что местная "власть" не выплачивает обещанные компенсации.

С конца 2014-го года большинство предприятий остановились, а единственным экономическим партнером "ДНР" остается проблемная Россия.

В 2014 году "русская весна" ударными темпами захватывала головы жителей Донбасса. Радость крымчан, особенно бюджетников, повышением социальных благ от России давала наивным фанатам "народных республик" надежду на лучшее и сытое будущее с Путиным. Ностальгия по СССР и фиктивная принадлежность к великому русскому народу, мечта стать частью России - этот коктейль сыграл свою роль тогда. Но со временем люди, особенно те, которые привыкли думать не головой, а желудком, начинают прозревать. Происходит это тогда, когда еды для них не хватает.

Сегодня на Донбассе сложилась ситуация, которую невозможно решить исключительно гумконвоями. Еда заканчивается. И ее попытаются заменить идеологией, пишет depo.ua.

Ситуация с имплементацией "Минска-2" зашла в тупик и встреча "нормандской четверки", которая состоялась осенью, в очередной раз это подтвердила. В 2016 году не была решена ни одна составляющая "Минска-2". Россия и "Л-ДНР" настаивали на проведении местных выборов для дальнейшей интеграции Донбасса обратно в Украину на своих условиях. В частности, голосование должно проходить в условиях полного контроля над границей со стороны боевиков. Также вынужденные переселенцы и общенациональные партии не будут допущены к донбасским выборам. Понятно, что Украина не пошла на такое, выдвигая главным условием начала имплементации "Минска" - прекращение огня, чего достигнуто не было.

Сегодняшнее обострение в АТО, бои на Светлодарской дуге, происходят в условиях экономического кризиса в "ДНР", которая отражается даже на боевой силе местной "армии". Она страдает от плохого обеспечения горюче-смазочными материалами, а также нехватки живой силы, отток которой замечался еще с конца 2015 года. Причиной называлась задержка выплат.

Интеграция Донбасса в Украину сегодня невозможна. Регион является тяжелым экономическим бременем для России, но выживание "народного режима" зависит исключительно от нее. В этих кризисных условиях людям нужно что-то говорить. Во всем плохом сегодня нужно винить исключительно Украину, которая не хочет помогать Донбассу, не считает людей, что остались там, украинцами, а также продолжает бомбить города. Никаких денег от Украины не будет - поможет только Россия. Поэтому нужно стиснув зубы терпеть и бороться, и за эту борьбу, совсем скоро, мы станем частью этой великой страны. Данные месседжи вполне подходят для условий безысходности, в которых оказался режим террористов.

На этом фоне, если проследить даже по наполненности информационных ресурсов "ДНР", заметный российский уклон. Из "ДНР" на Россию запустили поезд, в республику ездят известные артисты, команды "КВН", дипломы российских вузов получают студенты "ДНР", а детей возят на экскурсии в Санкт-Петербург. Захарченко же обещает вернуть России "скифское золото".

России этот момент также выгоден. Пока будут продолжаться попытки российской дипломатии нащупать контакты с администрацией Трампа не только по Сирии, но и Украине, а также дождаться выборов и смены власти во Франции и Германии, Донбасс должен и дальше тянуть в пропасть Украину. Они будут делать это войной, которая несмотря на свою контрабандную составляющую выгодна отдельным кланам, но является тяжелым бременем для нашей экономики. Донбасс должен воевать, а чтобы это делать - нужна мечта. И эту мечту снова дадут местным жителям, вместо еды.



