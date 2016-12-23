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Архив - Донецкая область

Московский куратор Сурков пообещал, что "ДНР" и "ЛНР" войдут в состав РФ

23.12.2016 11:11
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Московский куратор Сурков пообещал, что "ДНР" и "ЛНР" войдут в состав РФ

Как сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в facebook, в Донецке прошло совещание "руководителей органов власти и местного самоуправления ДНР". На совещании присутствовал московский куратор Сурков, который заявил, что " республики" через год-полтора возьмут в состав России.

Тымчук отмечает, что во время встречи В.Сурков отметил, что "представители власти ДНР" должны больше встречаться и общаться с местными жителями с целью доведения до них информации о весомом вкладе России в развитие "ДНР".

Согласно его обещанию, через год-полтора "ДНР" и "ЛНР" должны войти в состав РФ на правах полноценных административных единиц, пишет Тымчук.


Фото: outage.livejournal.com/

Теги: Россия, Донецк, Донбасс, вкладчик, совещание, ДНР, состязания, Сурков
 
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