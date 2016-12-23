Московский куратор Сурков пообещал, что "ДНР" и "ЛНР" войдут в состав РФ

23.12.2016 11:11

Как сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в facebook, в Донецке прошло совещание "руководителей органов власти и местного самоуправления ДНР". На совещании присутствовал московский куратор Сурков, который заявил, что " республики" через год-полтора возьмут в состав России.

Тымчук отмечает, что во время встречи В.Сурков отметил, что "представители власти ДНР" должны больше встречаться и общаться с местными жителями с целью доведения до них информации о весомом вкладе России в развитие "ДНР".

Согласно его обещанию, через год-полтора "ДНР" и "ЛНР" должны войти в состав РФ на правах полноценных административных единиц, пишет Тымчук.