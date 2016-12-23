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Архив - Донецкая область

Ситуация на блокпостах сегодня утром, 23 декабря

23.12.2016 10:05
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Ситуация на блокпостах сегодня утром, 23 декабря

Сегодня утром, 23 декабря, в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, на въезд и выезд находилось значительное количество транспортных средств.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины:

"Майорск" – 70/260; "Марьинка" – 250/170; "Новотроицкое" – 0/100; "Гнутово" – 100/60.

На это время все КПВВ работают в штатном режиме.

В целом за прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения в общем пересекли 28,1 тысяча человек и 4,1 тысяча транспортных средств:

"Майорск" – 6570 человек и 760 транспортных средств;

"Марьинка" – 6830 человек и 1130 транспортных средств;

"Новотроицкое" – 5725 человек и 1130 транспортных средств;

"Гнутово" – 4315 человек и 975 транспортных средств;

"Станица Луганская" – 4705 человек.


Фото: www.62.ua/

Теги: Донбасс, ситком, блокпост, линия разграничения
 
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