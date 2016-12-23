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Ситуация на блокпостах сегодня утром, 23 декабря
Сегодня утром, 23 декабря, в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, на въезд и выезд находилось значительное количество транспортных средств.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины:
"Майорск" – 70/260; "Марьинка" – 250/170; "Новотроицкое" – 0/100; "Гнутово" – 100/60.
На это время все КПВВ работают в штатном режиме.
В целом за прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения в общем пересекли 28,1 тысяча человек и 4,1 тысяча транспортных средств:
"Майорск" – 6570 человек и 760 транспортных средств;
"Марьинка" – 6830 человек и 1130 транспортных средств;
"Новотроицкое" – 5725 человек и 1130 транспортных средств;
"Гнутово" – 4315 человек и 975 транспортных средств;
"Станица Луганская" – 4705 человек.
Фото: www.62.ua/
Теги: Донбасс, ситком, блокпост, линия разграничения
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