Ситуация на блокпостах сегодня утром, 23 декабря

23.12.2016 10:05

Сегодня утром, 23 декабря, в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, на въезд и выезд находилось значительное количество транспортных средств.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины:



"Майорск" – 70/260; "Марьинка" – 250/170; "Новотроицкое" – 0/100; "Гнутово" – 100/60.



На это время все КПВВ работают в штатном режиме.



В целом за прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения в общем пересекли 28,1 тысяча человек и 4,1 тысяча транспортных средств:



"Майорск" – 6570 человек и 760 транспортных средств;



"Марьинка" – 6830 человек и 1130 транспортных средств;



"Новотроицкое" – 5725 человек и 1130 транспортных средств;



"Гнутово" – 4315 человек и 975 транспортных средств;



"Станица Луганская" – 4705 человек.