Светлодарская дуга: на 119 запросов Украины о прекращении огня, положительный результат был достигнут только в 20 случаях

23.12.2016 07:17

За три дня обострения конфликта на Светлодарской дуге украинская сторона делала 119 запросов на прекращение огня, сейчас рассматривается вариант перемирия с 00:00 24 декабря. Об этом рассказал руководитель украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон Анатолий Петренко, сообщает 112.ua.

"Центр работает над мерами, которые должны ввести полный режим прекращения огня с 00:00 24 числа. К работе привлечена СММ ОБСЕ", — сказал он.

По убеждению Петренко, сроки для подготовки прекращении огня являются вполне реалистичными.

"Должна быть политическая воля, а на практике, с военной точки зрения, все можно выполнить", — сказал глава украинской стороны СЦКК.

По его словам, за три дня боев на Светлодарской дуге украинская сторона СЦКК делала 119 запросов о перемирии.

"За это время мы делали 119 запросов на прекращение огня. К сожалению, положительного результата удалось достичь лишь в 20 случаях, что свидетельствует о нежелании боевиков придерживаться Минских договоренностей", — подчеркнул Петренко.

Он также добавил, что обстрелы удалось прекратить после 16:00 22 декабря, после многочисленных запросов о прекращении огня.

"За трое суток по позициям ВСУ было выпущено 232 снаряда калибром 122 мм и более 1300 мин калибром 120 и 82 мм. Только сегодня произошло массированное применение крупнокалиберной артиллерии по населенным пунктам Мироновка и Луганское", — отметил Петренко.

"ВСУ удерживают занимаемые позиции, а оружие, запрещенное Минскими договоренностями, в ответ не применяется", — подчеркнул руководитель украинской стороны в СЦКК.

Он добавил, что сейчас боевая интенсивность Светлодарской дуге является низкой: ситуация остается контролируемой, однако далека от спокойной.

"Есть поводы быть чрезвычайно внимательными, поскольку обострение может произойти в любой момент", — подытожил Петренко.

Напомним, 18 декабря в результате боя на Светлодарской дуге погибли 5 украинских военнослужащих. Через несколько дней сообщалось, что боевики пытались прорвать оборону ВСУ на указанном направлении. 21 декабря глава СНБО Александр Турчинов заявил, что украинская сторона перешла в наступление и заняла новые позиции на Светлодарськой дуге.

21 декабря участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе подтвердили намерения прекратить огонь с 00:00 24 декабря. Об этом 21 декабря сообщил спецпредставитель ОБСЕ на переговорах Мартин Сайдик.