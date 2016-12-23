- Мнение эксперта: боевики на Донбассе не будут соблюдать перемирие дольше суток 09:23
- Переселенцам предлагают изучать английский бесплатно09:12
- Светлодарская дуга - боевики снова увеличили интенсивность обстрелов, есть потери среди украинских военных08:53
- "Умные, трезвые, заслуживающие мое уважение" - Савченко дала характеристику Захарченко и Плотницкому07:51
- Вчера боевики сосредоточили огонь в основном на донецком направлении, атаки на Светлодарской дуге были остановлены огнем ВСУ07:33
- Госдеп США дал оценку новому перемирию на Донбассе07:29
- Светлодарская дуга: на 119 запросов Украины о прекращении огня, положительный результат был достигнут только в 20 случаях07:17
- "Такие пытки – точно почерк не местных бандитов" - волонтер о пленных, попавших к боевикам на Светлодарской дуге06:41
- ВСУ готовы прекратить огонь на Донбассе, — спикер Минобороны20:30
- Во время новогодних праздников на Донетчине прекратят движение ряд пригородных поездов20:10
Светлодарская дуга: на 119 запросов Украины о прекращении огня, положительный результат был достигнут только в 20 случаях
За три дня обострения конфликта на Светлодарской дуге украинская сторона делала 119 запросов на прекращение огня, сейчас рассматривается вариант перемирия с 00:00 24 декабря. Об этом рассказал руководитель украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон Анатолий Петренко, сообщает 112.ua.
"Центр работает над мерами, которые должны ввести полный режим прекращения огня с 00:00 24 числа. К работе привлечена СММ ОБСЕ", — сказал он.
По убеждению Петренко, сроки для подготовки прекращении огня являются вполне реалистичными.
"Должна быть политическая воля, а на практике, с военной точки зрения, все можно выполнить", — сказал глава украинской стороны СЦКК.
По его словам, за три дня боев на Светлодарской дуге украинская сторона СЦКК делала 119 запросов о перемирии.
"За это время мы делали 119 запросов на прекращение огня. К сожалению, положительного результата удалось достичь лишь в 20 случаях, что свидетельствует о нежелании боевиков придерживаться Минских договоренностей", — подчеркнул Петренко.
Он также добавил, что обстрелы удалось прекратить после 16:00 22 декабря, после многочисленных запросов о прекращении огня.
"За трое суток по позициям ВСУ было выпущено 232 снаряда калибром 122 мм и более 1300 мин калибром 120 и 82 мм. Только сегодня произошло массированное применение крупнокалиберной артиллерии по населенным пунктам Мироновка и Луганское", — отметил Петренко.
"ВСУ удерживают занимаемые позиции, а оружие, запрещенное Минскими договоренностями, в ответ не применяется", — подчеркнул руководитель украинской стороны в СЦКК.
Он добавил, что сейчас боевая интенсивность Светлодарской дуге является низкой: ситуация остается контролируемой, однако далека от спокойной.
"Есть поводы быть чрезвычайно внимательными, поскольку обострение может произойти в любой момент", — подытожил Петренко.
Напомним, 18 декабря в результате боя на Светлодарской дуге погибли 5 украинских военнослужащих. Через несколько дней сообщалось, что боевики пытались прорвать оборону ВСУ на указанном направлении. 21 декабря глава СНБО Александр Турчинов заявил, что украинская сторона перешла в наступление и заняла новые позиции на Светлодарськой дуге.
21 декабря участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе подтвердили намерения прекратить огонь с 00:00 24 декабря. Об этом 21 декабря сообщил спецпредставитель ОБСЕ на переговорах Мартин Сайдик.
Фото: www.dsnews.ua/
Теги: Украина, Донбасс, война, огонь, запрос, пребиотики, Светлодарская дуга
- Детские рисунки и пожелания в зоне АТО пробирают до слёз (ФОТО)
- Мнение об оккупированном Донбассе: "Проще отрезать опухоль, чем придерживаться обязательств, которые уничтожают Украину"
- Битва за Донбасс: МИД раскрывает карты по "дорожной карте"
- Волонтер предлагает спрашивать у россиян на границе: "Воюют ли россияне на Донбассе? Кто развязал войну на Донбассе?"
- "Тайные планы Суркова пишутся, очевидно, на Печерских холмах" - волонтер о войне, тарифах и плане "Шатун"
- Не стерпели. Под Славяносербском боевики напросились на "ответку": один убит, пятеро ранены - ИС
- Мнение эксперта: боевики на Донбассе не будут соблюдать перемирие дольше суток 09:23
- Переселенцам предлагают изучать английский бесплатно09:12
- Светлодарская дуга - боевики снова увеличили интенсивность обстрелов, есть потери среди украинских военных08:53
- "Умные, трезвые, заслуживающие мое уважение" - Савченко дала характеристику Захарченко и Плотницкому07:51
- Вчера боевики сосредоточили огонь в основном на донецком направлении, атаки на Светлодарской дуге были остановлены огнем ВСУ07:33
- Госдеп США дал оценку новому перемирию на Донбассе07:29
- Светлодарская дуга: на 119 запросов Украины о прекращении огня, положительный результат был достигнут только в 20 случаях07:17
- "Такие пытки – точно почерк не местных бандитов" - волонтер о пленных, попавших к боевикам на Светлодарской дуге06:41
- ВСУ готовы прекратить огонь на Донбассе, — спикер Минобороны20:30
- Во время новогодних праздников на Донетчине прекратят движение ряд пригородных поездов20:10
- Мнение эксперта: боевики на Донбассе не будут соблюдать перемирие дольше суток 09:23
- Переселенцам предлагают изучать английский бесплатно09:12
- У Солнца снова зафиксировали гигантский кубический НЛО (ВИДЕО)09:00
- Светлодарская дуга - боевики снова увеличили интенсивность обстрелов, есть потери среди украинских военных08:53
- Ажиотажем вокруг "Приватбанка" воспользовались мошенники - афера набирает обороты08:50
- Курс НБУ на 23 декабря: доллар стал дешевле, а евро дороже08:43
- Погода в Украине 23 декабря: переменная облачность, без осадков08:27
- Украина возобновляет выпуск ракетного комплекса "Точка - "У" - Кремль пока в растерянности08:16
- Коломойский поблагодарил Гройсмана, рассказал, как НБУ "дожал" Приватбанк, и пожелал успехов новому акционеру (полный текст)08:08
- "Умные, трезвые, заслуживающие мое уважение" - Савченко дала характеристику Захарченко и Плотницкому07:51
- Зелёные красавицы в столице Приазовья: цены, качество, выбор20:33
- День зимнего солнцестояния15:49
- Убийца «Мом». Согревающая мазь может быть смертельно опасной15:41
- Импортозамещение по буйски, или А, чё там у...13:51
- Целительный сок излечит от рака07:38
- Луганск: налог на жизнь15:47
- День святого Николая: Что нужно знать о празднике15:35
- Инсульт боится сосновых шишек13:48
- Кашель и бронхит проходят вмиг. Достаточно выпить перед сном это натуральное средство08:54
- Пока запад развивается — восток гибнет. ВИДЕО07:51
- "Захарченко в запое, Гиви исчез"
- Волонтеры со Светлодарской дуги записали жесткое видеобращение к Порошенко и Полтораку. ВИДЕО
- Ольга Фреймут снялась в российском "мыле": украинскую инспекторшу намочили и раздели прямо в кадре. ВИДЕО
- "Пусть Украина горит огнем. Я себе заработаю!" - Червоненко шокировал циничным заявлением после собственной катастрофы в Одессе
- “Элита” “ДНР” экстренно выезжает из Углегорска и Дебальцево – в гостиницах Енакиево нет свободных мест
- Ультиматумы Лаврова и переговоры с террористами: какую игру затеял Кремль по Донбассу?
- В Донецке взорвался бывший сотрудник СБУ, который работал в Мариуполе
- Почему Светлодарская дуга так важна для обеих сторон конфликта
- Догралися: «кварталівців» поперли з «1+1»
- Готовится показушная блокада Донбасса?