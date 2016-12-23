В Донецкую больницу им. Калинина поступило около 70 раненых боевиков и 42 тела погибших

"По общим подсчетам группы ИС, на протяжении 18-20 декабря, во время боевых действий в районе Светлодарской дуги, в областную клиническую больницу им. Калинина в оккупированном Донецке, поступило 42 тела погибших боевиков и около 70 раненых", - говорится в сообщении.

Напомним, что в течение дня и ночи 18 декабря на Светлодарской дуге произошел тяжелый бой. По официальным данным украинской стороны 6 погибших, по информации волонтеров - 19 погибших.

В результате украинские военные контратаки взяли под контроль несколько опорных пунктов НВФ «ДНР» на Светлодарской дуге: "Кикимора", "Крест" и "Звезда".