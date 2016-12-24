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Сегодня боевики 23 раза нарушили "режим тишины" провокационными обстрелами
С начала суток члены незаконных вооруженных формирований 23 раза обстреляли позиции военнослужащих Вооруженных сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции с применением автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового вооружения, сообщает пресс-служба штаба АТО.
"Наибольшее количество обстрелов зафиксировано на Мариупольском направлении вблизи населенных пунктов Марьинка, Широкино и Водяное. Дважды были совершены обстрелы по одной мине калибра 120 мм в районе Талаковки", - гласит сообщение на странице штаба АТО в "Фейсбук".
На Донецком направлении боевики вели обстрелы по районам Светлодарской дуги и Авдеевки.
На Луганском направлении боевики обстреляли Желтое. "Поскольку обстрелы несли чисто провокационный характер, украинские военные огонь в ответ не вели", - сказано в сообщении.
Фото: telegraf.com.ua/
Теги: Донбасс, война, боевики, обстрелы
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