Сегодня боевики 23 раза нарушили "режим тишины" провокационными обстрелами

24.12.2016 19:27

С начала суток члены незаконных вооруженных формирований 23 раза обстреляли позиции военнослужащих Вооруженных сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции с применением автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового вооружения, сообщает пресс-служба штаба АТО.

"Наибольшее количество обстрелов зафиксировано на Мариупольском направлении вблизи населенных пунктов Марьинка, Широкино и Водяное. Дважды были совершены обстрелы по одной мине калибра 120 мм в районе Талаковки", - гласит сообщение на странице штаба АТО в "Фейсбук".

На Донецком направлении боевики вели обстрелы по районам Светлодарской дуги и Авдеевки.

На Луганском направлении боевики обстреляли Желтое. "Поскольку обстрелы несли чисто провокационный характер, украинские военные огонь в ответ не вели", - сказано в сообщении.