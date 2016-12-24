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В Дебальцево в «отжатом» «АТБ» появилось украинское шампанское, жители довольны

24.12.2016 10:32
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В Дебальцево в «отжатом» «АТБ» появилось украинское шампанское, жители довольны

В украденные боевиками сети супермаркетов "АТБ", которые теперь называются "Первый республиканский супермаркет", к Новому году завезли украинское шампанское. Об этом сообщает паблик "Дебальцево online", передает "ДонПресс".

По его данным, шампанское появилось, в частности, в самом Дебальцево (временно оккупированная часть Донецкой области). Речь идет о сорте "Артемовское", который производится в Бахмуте (Донецкая область).

По словам местных жителей, они очень рады появлению такого шампанского. "Все российское ... здесь! Люди хотят украинскую водку, шампанское, сигареты, масло и маргарин! Работаю в торговле, знаю что пишу", — написал один из авторов.

(Орфография и стилистика комментария сохранены).


Фото: korrespondent.net/

Теги: Донбасс, Дебальцево, супермаркет, шампанское
 
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