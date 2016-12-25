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Боевики признают, что их поражение близко и посылают проклятия Путину
Сторонники сепаратистов не скрывают свое разочарование ситуацией на фронте, а также выражают свое недовольство в адрес Путина и лидеров донбасских террористов.
Об этом они активно делятся в соцсетях:
«Доброй ночи. Связь редко. Обстановка на нашем участке норм. Играем в тенис в одну сторону. Поддержки почти нет. По сравнению с 14-м годом, они научились, а мы разучились. По крайней мере на нашем участке. Сожалею что приехал. Много 200 и 300».
«Очевидно близится развязка…».
«Спасибо Путину и Суркову. Подобных Иуд в истории человечества не существовало. Начинаю верить в приход Антихриста…».
«Мораль сей басни такова, что сперва надо бы у себя дома порядок навести, прежде чем кому-то помогать».
«Мораль другая: от говна добра не жди».
«Друг из Луганска примерно тоже самое пишет. Грустно как-то».
«СМЗ — Снежнянский машиностроительный завод ДНР — с 2015 года начал УСИЛЕННО поставлять и поставляет сейчас для ВВС ВСУ двигатели и запчасти. Причина всего этого — отказ РФ сотрудничать с заводом, такая же участь постигла и Химмаш, которому РФ обрезала даже старые связи с российскими предприятиями!!! Кстати на проходной СМЗ стоят два почтовых огромных ящика покрашенных в жёлтоголубой цвет с трезубцами в центре. Вся краска свежая».
«Кто скажет,что предатель Пуйло не при чём,мол,они сами виноваты,просто убейте себя об стену».
«Игорь (Речь идет о террористе Стрелкове — ред.), таких как ты путиноидов надо вешать наравне с укропами, чтобы с экономить на патронах, вы бляди вывезли в РФ луганский патронный завод, а ваша шестёрка карлик Кононов тот кто МО ДНР вырезал Донецкий завод резинотехнических изделий который для нас делал патроны и снаряды».
Источник Zvistka.
Теги: Донбасс, разочарование, боевики
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