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В Мариуполе центр города превратился в новогоднюю сказку
Вчера в Мариуполе зажглась главная елка города. По традиции зеленая красавица была установлена на Театральной площади.
Открытие елки в этом году отличалось от предыдущих. За последние 6 лет со сцены жителей приветствовал символ уходящего года и символ следующего. Однако, на этот раз праздник обошелся без обезьяны и петуха. А вот Дед Мороз и городской голова Вадим Бойченко праздник посетили, пишет 0629.
Вместе с Бойченко пришли и двое детей - Новый год и снеговичок.
"У меня часто спрашивают, что для меня значит Новый год, - сказал со сцены Вадим Бойченко. - Для меня он традиционен - это семейный стол, за который садится дружная семья и вспоминает об уходящем годе. Мы вспоминаем то, что было хорошо и о том, что у нас не получилось, строим планы на будущий год".
По словам градоначальника, 2016 год был сложным, но все испытания удалось пройти. "Следующий год будет годом открытий, - сказал мэр. - Годом созидания, годом развития города Мариуполь. Будем много ярких, интересных проектов. Мариуполь обречен на успех".
Взмахом посоха Бойченко зажег главную елку города, а вместе с ней и всю Театральную площадь. Подарок, который обещал городской голова еще месяц назад, оказался невероятно красивым. Яркими огнями засиял драматический театр, деревья, пр. Мира.
Но это были не все сюрпризы. На площади заработала резиденция Деда Мороза, где все желающие получили возможность пообщаться с главным героем праздника, сфотографироваться с ним и получить подарки.
Также для всех жителей была создана фотозона.
В Театральном сквере проходила праздничная торговля. Жителей поили бесплатным чаем. Кроме того, в центре была установлена огромная елочная игрушка, в которую может зайти любой желающий. Особенно это понравилось детям, которые рассматривали шар с открытым от восторга ртом.
Позитивное настроение мариупольцев, музыка и красивые украшения создавали атмосферу сказки. Сама площадь напоминала многие европейские площади в канун католического Рождества.
Еще один подарок для жителей - фонтан. Он также был украшен иллюминацией.
Рядом с фонтанам для маленьких деток создан елочный лабиринт.
Особенное настроение оказалось на горке, где ребята вдоволь смогли покататься на санках.
"Это просто замечательный подарок для нас. Особенно приятно, что несмотря на войну, в нашем городе играют дети, веселятся взрослые. Это просто сказка", - отметили горожане.
Теги: Донбасс, Мариуполь, сказка, Новый год
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