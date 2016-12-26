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Боевики не соблюдают "режим тишины" - Полторак

26.12.2016 20:31
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Боевики не соблюдают "режим тишины" - Полторак
Боевики за прошедшие сутки 33 раза обстреляли позиции ВСУ, в течение сегодняшнего дня - 26 раз, режим тишины не соблюдается. Об этом сказал министр обороны Украины Степан Полторак сегодня, 26 декабря, во время брифинга в Харькове, - сообщает УНИАН.
 
"К сожалению, договоренности о прекращении огня не выполняются. Не выполняются со стороны террористических группировок. К сожалению, только вчера было 33 обстрела. Несколько раз использовались минометы, артиллерия", - сказал С.Полторак. Он отметил, что соответствующие действия поддерживаются Российской Федерацией. 
"Это является свидетельством агрессивной политики, которая поддерживается РФ, и агрессивного поведения террористических группировок, находящихся в Донецке и Луганске", - отметил министр. 
При этом Полторак заверил, что Вооруженные силы Украины полностью контролируют ситуацию на передовой и, в случае обострения, готовы дать достойный отпор. "Ситуация в зоне проведения антитеррористической операции находится под полным контролем Вооруженных сил Украины, количество личного состава, техники, вооружения, которые сегодня находятся в зоне проведения АТО, полностью обеспечивают неприкосновенность тех рубежей, которые сегодня и обеспечивают выполнение задач, возложенных на Вооруженные силы Украины. Мы отслеживаем ситуацию, мы наблюдаем за обстановкой и готовы реагировать, если она будет усугубляться”, - подчеркнул Полторак. 

Фото: news.bigmir.net/

Теги: Донбасс, заяц, режим, боевики, Полторак
 
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