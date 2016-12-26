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Архив - Донецкая область

Партизаны донецкого "Равлика" приговорены к условному сроку

26.12.2016 15:48
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Партизаны донецкого "Равлика" приговорены к условному сроку

Добровольцев из группы "Равлик" суд приговорил к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Судебный приговор был вынесен сегодня в Мариуполе,  сообщает "Вчасно".

Ранее сообщалось, что в Донецкой области полиция задержала членов группы "Равлик" якобы при попытке вооруженного нападения на агрофирму. По информации самих бойцов, они выполняли боевое задание по задержанию сторонников "ДНР", у которых к тому же изъяли сепаратистскую символику, оружие и взрывчатку. 

В то же время добровольцам был инкриминирован разбой и незаконное обращение с оружием — судебный процесс над "равликами" длился около полутора лет. 

Сегодня по решению суда добровольцев признали виновными по статье 365 ч. 2 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий), что предусматривает 4 года условно с испытательным сроком на 2 года. 

Такое решение суда касается всех девятерых фигурантов, которые проходили по делу. 

"Я себя виновным не считаю, - комментирует решение фемиды боец с позывным "Дончанин". – У нас идет гибридная война, и наше законодательство под нее не адаптировано. К суду претензий нет". 


Фото: vchasnoua.com/

Теги: Донбасс, Мариуполь, суд, лишить жилья, свобода, группа "Корни"
 
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