Партизаны донецкого "Равлика" приговорены к условному сроку

26.12.2016 15:48

Добровольцев из группы "Равлик" суд приговорил к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Судебный приговор был вынесен сегодня в Мариуполе, сообщает "Вчасно".



Ранее сообщалось, что в Донецкой области полиция задержала членов группы "Равлик" якобы при попытке вооруженного нападения на агрофирму. По информации самих бойцов, они выполняли боевое задание по задержанию сторонников "ДНР", у которых к тому же изъяли сепаратистскую символику, оружие и взрывчатку.



В то же время добровольцам был инкриминирован разбой и незаконное обращение с оружием — судебный процесс над "равликами" длился около полутора лет.



Сегодня по решению суда добровольцев признали виновными по статье 365 ч. 2 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий), что предусматривает 4 года условно с испытательным сроком на 2 года.



Такое решение суда касается всех девятерых фигурантов, которые проходили по делу.



"Я себя виновным не считаю, - комментирует решение фемиды боец с позывным "Дончанин". – У нас идет гибридная война, и наше законодательство под нее не адаптировано. К суду претензий нет".