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У "МВД ДНР" резко выросли показатели работы: за три дня корпоративов задержаны более 460 человек за нарушение комендантского часа, "брали" и просто без документов

26.12.2016 15:18
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У "МВД ДНР" резко выросли показатели работы: за три дня корпоративов задержаны более 460 человек за нарушение комендантского часа, "брали" и просто без документов

Более 460 человек задержаны на оккупированной части Донецкой области за нарушение комендантского часа с 23 по 25 декабря. Об этом сообщает пресс-служба так называемого "МВД" "ДНР". 

Отмечается, что нарушителей отлавливали фейковые "431 сотрудник полиции, в том числе экипажи ГАИ, наряды ОМОН "Беркут", сотрудники оперативных служб". 

В ходе отработки под проверку попали более 320 увеселительных заведений. Фейковые "полицейские", действующие на оккупированной территории, составили 107 протоколов по факту распития алкогольных и слабоалкогольных напитков в запрещенных местах или появление в общественных местах в пьяном виде, за нарушение комендантского часа было задержано более 460 граждан. 

Как пишут пользователи соцсетей, задержания проводились во время корпоративов даже не в комендантский час – за отсутствие документов. 



Фото: https://www.google.com.ua

Теги: Донбасс, МВД, нарушение, комендантский час, задержание, ДНР
 
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