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Энергетики на день отключат электроснабжение канала Северский Донец – Донбасс
Энергетики на день отключат электроснабжение канала Северский Донец – Донбасс для ремонта линий, - сообщает отдел по корпоративным коммуникациям ПАО "ДТЭК Донецкоблэнерго".
"27 декабря с 8:00 до 16:30 ДТЭК Донецкоблэнерго отключит от электроснабжения все линии, питающие насосные 3-го подъема канала Северский Донец-Донбасс (СДД), что остановит подачу воды в большей части региона. Это необходимо для ремонта 3-х линий, которые обеспечат надежность работы канала и стабильное водоснабжение в Донецкой области", - говорится в сообщении.
25 декабря после получения «зеленого коридора» энергетики восстановили линию 35 кВ и подали напряжение в необходимом объеме на насосные СДД. Это дало возможность возобновить подачу воды в достаточном объеме на фильтровальные станции региона. Но для 100% надежного электроснабжения канала и работы насосных, должно работать еще три линии - одна 35 кВ и две 110 кВ, которые также повредились во время боевых действий. Их ремонт еще длится.
Также энергетиками была вновь восстановлена линия 110кВ, питающая Донецкую фильтровальную станцию. Однако подача воды не была возобновлена в связи с проведением технических работ на территории самой станции сотрудниками водоснабжающей организации. Поэтому пока без электро- и водоснабжения Авдеевка, частично Донецк, Ясиноватая.
23 декабря в результате боевых действий были обесточены линии, питающие насосные станции третьего подъема канала Северский Донец-Донбасс и Донецкую фильтровальную станцию. В работе осталась одна насосная станция канала, запитанная из резервного источника. В результате значительно сократился объем воды, подаваемой на фильтровальные станции всего региона (Макеевскую, Мариупольские №№ 1 и 2, Верхнекальмиусскую, Енакиевские №№ 1 и 2, Красноармейскую и Великоанадольскую). Водоснабжение населения пострадавших районов осуществлялось из резервных водохранилищ.
Справка: ДТЭК Энерго – операционная компания, отвечающая за добычу угля, генерацию и дистрибуцию электроэнергии в структуре энергетического холдинга ДТЭК.
ДТЭК – стратегический холдинг, осуществляющий управление операционными компаниями с активами в угледобыче, тепловой энергетике и дистрибуции, а также в альтернативной энергетике и в добыче газа. Численность сотрудников ДТЭК - 118 тысяч человек. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), акционером которой является Ринат Ахметов.
Источник: ostro.org.
Теги: Донбасс, отключение, Северский Донец
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