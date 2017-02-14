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Организаторы блокады Донбасса угрожают "национализацией" предприятий, в случае веерных отключений электричества
В случае веерных отключений электроэнергии организаторы блокады торговли с «ЛДНР» будут поднимать народ на национализацию предприятий, которые будут отключать электричество. Об этом в комментарии InfoResist заявил один из организаторов товарной блокады на Донбассе, ветеран АТО Анатолий Виногродский.
«Мы поднимем народ на национализацию этих предприятий для того, чтобы прекратить шантаж со стороны отдельных олигархов в виде фамилии Ахметов всего государства Украины», — сказал он.
Также он добавил, что активисты не будут пропускать никакой товар из «ЛДНР» до выполнения их требований.
«Мы не будем ничего пропускать до выполнения наших требований», — добавил ветеран АТО.
Он призвал власти прекратить врать людям: «Еду со Славянской ТЭЦ, у них угля до 28 марта. Последний вагон зашел полтора дня назад. На Краматорской ТЭЦ угля минимум на 17 дней»
Виногродский также объяснил зачем власти угрозы о веерном отключении электричества.
«Для того, чтобы отвлечь людей от того, что эти ворюги проделывают с нашим государством. Мы с вами платим давно за уголь, который должен прийти из ЮАР или Америки. Мы с вами платим. Они сейчас платят за те 1300 гривен, которые они кладут в карман. Потому что с копанок идет уголь от 400 до 700 гривен. А нам его втюхивают по 1900 гривен. А мы в тарифах платим это», — говорит он.
По мнению организатора блокады, целью тарифов была независимость от угля из «ЛДНР», а в итоге вышло обратное.
«Эти тарифы вводились для того, чтобы Насалик говорил, когда объяснял почему Ахметов заставляет принять такие тарифы, чтобы Украина стала не зависимая от антрацита из Донецкой и Луганской областей. По итогам мы эти тарифы платим, а зависимость не исчезает. Два с половиной года не исчезает», — добавил он.
Также он отметил, что «из 96 тысяч разрешений, которые выдала СБУ, уголь составляет только 4 тысячи, а все остальное товары про которые они молчат».
Виногродский напомнил требования активистов: «Это освобождение всех наших военнопленных и принятие закона об оккупированных территориях, который сделает невозможным торговлю с оккупантами и агрессорами».
Фото: https://inforesist.org/
Теги: Донбасс, предприятие, отключение, угроза, блокада, национализация
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