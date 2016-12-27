На Донбассе сильные порывы ветра – жителей просят соблюдать правила безопасности

27.12.2016 19:38

По прогнозам Укргидрометеоцентра сегодня в регионе порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду. Штормовой ветер подобной силы способен валить старые деревья и ненадежно закрепленные рекламные щиты.



Как сообщает пресс-служба ГС ЧС в Донецкой области, жителям региона в подобную погоду следует придерживаться элементарных правил безопасности, передает ИА «Вчасно».

«ГСЧС Украины призывает граждан придерживаться на улице элементарных правил безопасности, - говорится в сообщении. – Старайтесь не ходить под развесистыми деревьями, а также держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач, поскольку порывы ветра могут повредить их».





Источник: Информационное агентство «Вчасно».



