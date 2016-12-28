Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Боевики разгромили базу ОБСЕ в районе Светлодарской дуги. Представители Международной миссии приянли беспрецедентное решение

28.12.2016 09:44
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Боевики разгромили базу ОБСЕ в районе Светлодарской дуги. Представители Международной миссии приянли беспрецедентное решение

Эвакуация Миссии производилась на два дня, в период самых ожесточенных боев за стратегические высоты на Светлодарской дуге. 26 декабря, наблюдатели снова вернулись, пишет Диалог UA.
За 27 декабря в отчете наблюдателей сказано, что патрульная передовая база со Светлодарска была эвакуирована 24 декабря из-за близости артиллерийских ударов на расстоянии 70 метров к базе. Здание, в котором располагалась Миссия, осталось без стекол на верхних этажах. Вчера база приступила снова к работе.
Наблюдатели, кроме того, отчитались, что с вечера 22 декабря и по 23 декабря ими были зафиксированы 1150 взрывов. Все они в основном произошли в районе районе Светлодарска и Дебальцево.
Ранее в Сети были показаны фото с российским оружием, которое бойцы ВСУ как раз захватили после боев на Светлодарской дуге.
Министр обороны Степан Полторак признал, что объявленное с 24 декабря перемирие было сорвано сепаратистами, которым не выгодна стабильная ситуация в оккупированном Донбассе.



Теги: Донбасс, решение, ОБСЕ, боевики
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх