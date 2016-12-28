Боевики разгромили базу ОБСЕ в районе Светлодарской дуги. Представители Международной миссии приянли беспрецедентное решение

28.12.2016 09:44

Эвакуация Миссии производилась на два дня, в период самых ожесточенных боев за стратегические высоты на Светлодарской дуге. 26 декабря, наблюдатели снова вернулись, пишет Диалог UA.

За 27 декабря в отчете наблюдателей сказано, что патрульная передовая база со Светлодарска была эвакуирована 24 декабря из-за близости артиллерийских ударов на расстоянии 70 метров к базе. Здание, в котором располагалась Миссия, осталось без стекол на верхних этажах. Вчера база приступила снова к работе.

Наблюдатели, кроме того, отчитались, что с вечера 22 декабря и по 23 декабря ими были зафиксированы 1150 взрывов. Все они в основном произошли в районе районе Светлодарска и Дебальцево.

Ранее в Сети были показаны фото с российским оружием, которое бойцы ВСУ как раз захватили после боев на Светлодарской дуге.

Министр обороны Степан Полторак признал, что объявленное с 24 декабря перемирие было сорвано сепаратистами, которым не выгодна стабильная ситуация в оккупированном Донбассе.