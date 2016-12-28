На КПВВ «Гнутово» будет пущен реверс для очереди с неподконтрольной территории

28.12.2016 16:38

Сегодня днем на контрольных пунктах въезда/выезда «Гнутово» и «Станица Луганская» начал спадать пассажиро-транспортный поток. Об этом сообщает «Фундацiя.101», наблюдатели которой работают на КПВВ.

На КПВВ «Гнутово» с подконтрольной территории в очереди стоят почти 50 машин, пограничники планируют пустить реверс (как уже было раньше) для транспортной очереди с неподконтрольной территории. Пеших пассажиров немного с каждого направления.

На КПВВ «Станица Луганская» оба направления пропускают граждан в текущем режиме.

Напомним, ранее сообщалось, что на пункте пропуска «Новотроицкое» волонтеры открыли медпункт и пункт обогрева.

Источник Восстановление Донбасса.