Блокпосты: в Марьинке проехать тяжелее всего, огромные очереди

29.12.2016 11:20

О ситуации в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения сегодня утром, 29 декабря, на своем официальном сайте сообщает Государственная пограничная служба Украины.

В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

«Майорск» — 50/180;

«Марьинка» — 200/250;

«Новотроицкое» — 0/100;

«Гнутово» — 130/60.

«В настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме», — подчеркнули в украинском пограничном ведомстве.

За прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения в целом пересекли 25,1 тыс. человек и 4,2 тыс. транспортных средств: