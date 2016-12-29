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Блокпосты: в Марьинке проехать тяжелее всего, огромные очереди
29.12.2016 11:20
О ситуации в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения сегодня утром, 29 декабря, на своем официальном сайте сообщает Государственная пограничная служба Украины.
В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
- «Майорск» — 50/180;
- «Марьинка» — 200/250;
- «Новотроицкое» — 0/100;
- «Гнутово» — 130/60.
«В настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме», — подчеркнули в украинском пограничном ведомстве.
За прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения в целом пересекли 25,1 тыс. человек и 4,2 тыс. транспортных средств:
- «Майорск» — 5930 человек и 810 транспортных средств;
- «Марьинка» — 6665 человек и 1355 транспортных средств;
- «Новотроицкое» — 5130 человек и 1125 транспортных средств;
- «Гнутово» — 3230 человек и 815 транспортных средств;
- «Станица Луганская» — 4125 человек.
Источник: donpress.com.
Теги: Донбасс, Марьинка, блокпост, АТО, КПП
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