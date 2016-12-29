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ГУР Минобороны: Боевики отказываются выполнять боевые задачи

29.12.2016 12:50
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ГУР Минобороны: Боевики отказываются выполнять боевые задачи

Украинская разведка сообщила о низком морально- психологическом состоянии боевиков в ОРДЛО.

В Главном управлении разведки Минобороны сообщают: «Растет напряженность в отношениях между личным составом подразделений противника, которое выполняет задания на передовых позициях, и командным составом российских оккупационных войск из-за увольнения задним числом, военнослужащих, погибших во время ведения боевых действий».

Также, из-за задержки с выплатами зарплаты, боевики отказываются выполнять боевые задачи: «За счет этого командование противника избегает выплат денежных компенсаций и формирует фонд экономии для собственного обогащения. 26 декабря личный состав одного из подразделений 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК (Луганск) ВС РФ отказался от выполнения заданий на передовых позициях. С целью принуждения к несению службы заместителем командира батальона была применена физическая сила против военнослужащих этого подразделения».

 

Источник: donpress.com.



Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, АТО, боевики
 
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