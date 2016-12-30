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Главный военный прокурор уточнил информацию о вчерашних потерях ВСУ на Донбассе
30.12.2016 18:53
В четверг, 29 декабря, один украинский военнослужащий умер в результате самоубийства, еще четверо – из-за неосторожного обращения с гранатой. Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает 112.ua.
"Подтверждаю: за вчерашний день 3 боевых раненых, 5 - небоевых потерь (1 – самоубийство, 4 – при неосторожном обращении с гранатой РГД-5). Это война, и ее последствия страшные", – написал Матиос.
Ранее военный прокурор на своей странице написал "а на фронте сейчас потери - 8 военных", не уточнив, когда и при каких обстоятельствах они погибли.
Фото: donbass.ua/
Теги: Донбасс, война, прокурор, потери, ВСУ
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