Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Назван лучший игрок "Шахтера" в 2016 году

31.12.2016 16:28
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Назван лучший игрок "Шахтера" в 2016 году

Болельщики "Шахтера" признали бразильского полузащитника Марлоса лучшим игроком года.

Болельщики горняков, ежемесячно определявшие лучшего футболиста в составе "Шахтера", подвели итоги уходящего года.

Основная борьба за первое место развернулась между двумя полузащитниками – Виктором Коваленко и Марлосом. Оба на протяжении года трижды признавались лучшими футболистами месяца, при этом демонстрировали стабильную игру и высокую результативность.

В итоге в номинации победил бразилец. За Марлоса проголосовали 1 587 поклонников "Шахтера".

У Коваленко оказалось 837 баллов.

Третье место болельщики отдали голкиперу горняков Андрею Пятову. В его активе – ровно 300 голосов. Далее разместились Тайсон (261), Бернард (144), Эдуардо (97) и Максим Малышев (66).


Фото: korrespondent.net/

Теги: Донбасс, футбол, шахтер , игра
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх