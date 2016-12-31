Назван лучший игрок "Шахтера" в 2016 году

31.12.2016 16:28

Болельщики "Шахтера" признали бразильского полузащитника Марлоса лучшим игроком года.

Болельщики горняков, ежемесячно определявшие лучшего футболиста в составе "Шахтера", подвели итоги уходящего года.

Основная борьба за первое место развернулась между двумя полузащитниками – Виктором Коваленко и Марлосом. Оба на протяжении года трижды признавались лучшими футболистами месяца, при этом демонстрировали стабильную игру и высокую результативность.

В итоге в номинации победил бразилец. За Марлоса проголосовали 1 587 поклонников "Шахтера".

У Коваленко оказалось 837 баллов.

Третье место болельщики отдали голкиперу горняков Андрею Пятову. В его активе – ровно 300 голосов. Далее разместились Тайсон (261), Бернард (144), Эдуардо (97) и Максим Малышев (66).