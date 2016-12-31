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Назван лучший игрок "Шахтера" в 2016 году
Болельщики "Шахтера" признали бразильского полузащитника Марлоса лучшим игроком года.
Болельщики горняков, ежемесячно определявшие лучшего футболиста в составе "Шахтера", подвели итоги уходящего года.
Основная борьба за первое место развернулась между двумя полузащитниками – Виктором Коваленко и Марлосом. Оба на протяжении года трижды признавались лучшими футболистами месяца, при этом демонстрировали стабильную игру и высокую результативность.
В итоге в номинации победил бразилец. За Марлоса проголосовали 1 587 поклонников "Шахтера".
У Коваленко оказалось 837 баллов.
Третье место болельщики отдали голкиперу горняков Андрею Пятову. В его активе – ровно 300 голосов. Далее разместились Тайсон (261), Бернард (144), Эдуардо (97) и Максим Малышев (66).
Фото: korrespondent.net/
Теги: Донбасс, футбол, шахтер , игра
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