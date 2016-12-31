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Архив - Донецкая область

Украинские военные поздравили с новогодними праздниками жителей оккупированного Донбасса (ВИДЕО)

31.12.2016 21:38
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Украинские военные поздравили с новогодними праздниками жителей оккупированного Донбасса (ВИДЕО)

Военные пресс-службы штаба АТО записали видеообращение к патриотам, проживающим на оккупированных территориях Донбасса.


Фото: donbass.uа

Теги: Донбасс, Крым, житейская история, ДНР, ЛНР
 
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