"Власти ДНР" снова обвинили ВСУ в нарушении режима тишины

31.12.2016 10:12

"Власти ДНР" заявили, что украинские силовики накануне вечером нарушили новогодний "режим тишины", обстреляв поселок Зайцево на севере Горловки, а также села Саханка и Красноармейское Новоазовского района. Об этом написали сепаратистские СМИ со ссылкой на представителей местных властей.

При этом ДНРовцы константировали отсутствие жертв и разрушений.

"Вчера с украинских позиций примерно в 23:30 велся огонь по поселку Зайцево. Было около семи прилетов. При этом жертв и разрушений нет", – сказал корр. ДАН и.о. городского главы Горловки Иван Приходько.

Глава Новоазовского района в свою очередь добавил, что накануне вечером велась стрельба в районе сел Саханка и Красноармейское. При этом также обошлось без разрушений, никто из местных жителей не пострадал.