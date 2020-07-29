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"ДНР" обвинила ВСУ в "бесшумном" нарушении перемирия
29.07.2020 14:00
"Народная милиция" "ДНР" обвинила силы специальных операций (ССО) Украины в обстреле села Яковлевка к северу от Донецка из стрелкового оружия.
Уточняется, что огонь велся с применением приборов для бесшумной стрельбы, с целью сокрытия обстрела от наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Теги: Донбасс, обвинение, перемирие, ДНР, ВСУ
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