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Архив - Донецкая область

Сегодня боевики сосредоточили основной огонь на мариупольском направлении

02.01.2017 18:21
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Сегодня боевики сосредоточили основной огонь на мариупольском направлении

Незаконные вооруженные формирования 21 раз обстреляли позиции сил антитеррористической операции с начала суток по состоянию на 18:00 понедельника, 2 января, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Больше всего обстрелов пришлось на мариупольское направление. "Из 120-мм минометов и вооружения БМП обстреляли Широкино. Из 82-мм минометов - Широкино и Водяное. Из гранатометов и стрелкового оружия - Павлополь, Широкино, Гнутово и Лебединское. По Гнутово огонь вел снайпер. По Талаковке боевики вели огонь из противотанковых ракетных комплексов", - говорится в сообщении, опубликованном на странице пресс-центра штаба АТО в понедельник.

На Луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреляли с.Новозвановка Попаснянского района и с.Лобачево Станично-Луганского района.

На Донецком направлении были обстреляны пгт Пивничное Торецкого горсовета, пгт Зайцево Бахмутского района и г.Авдеевка.


Фото: donbass.uа

Теги: Донбасс, война, боевики, обстрелы
 
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