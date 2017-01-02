- Скандальный нардеп Савченко побывала в прифронтовом Донбассе (ФОТО)18:12
- Новый глава ОБСЕ и министр иностранных дел Украины двое суток проведут в прифронтовом Донбассе17:43
- Вчера в Мариуполе произошло страшное преступление17:18
- В оккупированном Торезе с приходом "русского мира" почти исчезла питьевая вода (ФОТО)15:36
- Басурин "увидел" в районе Дебальцево 200 украинских снайперов, российские СМИ тему подхватили15:32
- Порошенко ответил Пинчуку на его прокремлевские высказывания, это услышала вся Украина15:26
- Запущенная в Мариуполе система Aeros одновременно отслеживает воздух, воду, землю и определяет поведение около двухсот целей15:01
- Визит американских сенаторов на донбасский фронт показал, что мир поддерживает Украину - Порошенко14:44
- Донецкие "моржи" отметили Новый год купанием в ледяной воде и горячим чаем (ФОТО)14:16
- Во время праздников российским "Ихтамнетам" запретили покидать расположение частей в военной форме - бояться ненависти местного населения13:35
Сегодня боевики сосредоточили основной огонь на мариупольском направлении
Незаконные вооруженные формирования 21 раз обстреляли позиции сил антитеррористической операции с начала суток по состоянию на 18:00 понедельника, 2 января, сообщает пресс-центр штаба АТО.
Больше всего обстрелов пришлось на мариупольское направление. "Из 120-мм минометов и вооружения БМП обстреляли Широкино. Из 82-мм минометов - Широкино и Водяное. Из гранатометов и стрелкового оружия - Павлополь, Широкино, Гнутово и Лебединское. По Гнутово огонь вел снайпер. По Талаковке боевики вели огонь из противотанковых ракетных комплексов", - говорится в сообщении, опубликованном на странице пресс-центра штаба АТО в понедельник.
На Луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреляли с.Новозвановка Попаснянского района и с.Лобачево Станично-Луганского района.
На Донецком направлении были обстреляны пгт Пивничное Торецкого горсовета, пгт Зайцево Бахмутского района и г.Авдеевка.
Фото: donbass.uа
Теги: Донбасс, война, боевики, обстрелы
- Под Счастьем украинские военные попали в засаду - один боец погиб
- Реален ли новый план спасения Донбасса (ВИДЕО)
- За минувшие сутки боевики 11 раз обстреливали позиции сил АТО (ВИДЕО)
- За неделю в зоне АТО зафиксировали 37 фактов нарушения минских договоренностей по отводу вооружения - разведка
- "Перемирие": бои под Марьинкой и Авдеевкой не утихают, есть погибшие и раненые
- На Луганщине состоялся бой между украинскими военными и диверсантами
- Сегодня боевики сосредоточили основной огонь на мариупольском направлении18:21
- Скандальный нардеп Савченко побывала в прифронтовом Донбассе (ФОТО)18:12
- Новый глава ОБСЕ и министр иностранных дел Украины двое суток проведут в прифронтовом Донбассе17:43
- Вчера в Мариуполе произошло страшное преступление17:18
- Лозунги Плотницкого, элитные корпоративы и нищета - оккупированный Луганск встретил Новый год16:24
- В оккупированном Торезе с приходом "русского мира" почти исчезла питьевая вода (ФОТО)15:36
- Басурин "увидел" в районе Дебальцево 200 украинских снайперов, российские СМИ тему подхватили15:32
- Порошенко ответил Пинчуку на его прокремлевские высказывания, это услышала вся Украина15:26
- Запущенная в Мариуполе система Aeros одновременно отслеживает воздух, воду, землю и определяет поведение около двухсот целей15:01
- Визит американских сенаторов на донбасский фронт показал, что мир поддерживает Украину - Порошенко14:44
- Скандальный нардеп Савченко побывала в прифронтовом Донбассе (ФОТО)18:12
- Новый глава ОБСЕ и министр иностранных дел Украины двое суток проведут в прифронтовом Донбассе17:43
- Вчера в Мариуполе произошло страшное преступление17:18
- Нардеп Ляшко поделился новогодней едой с киевскими бездомными (ФОТО)17:11
- Обама выступит с прощальной президентской речью 10 января 16:41
- Лозунги Плотницкого, элитные корпоративы и нищета - оккупированный Луганск встретил Новый год16:24
- На клиентов Приватбанка снова начали охоту мошенники15:58
- В оккупированном Торезе с приходом "русского мира" почти исчезла питьевая вода (ФОТО)15:36
- Басурин "увидел" в районе Дебальцево 200 украинских снайперов, российские СМИ тему подхватили15:32
- Порошенко ответил Пинчуку на его прокремлевские высказывания, это услышала вся Украина15:26
- Коммунальный ад после крепких хозяйственников в Луганской области. ВИДЕО22:23
- Налоговики впервые придут к украинцам домой и заглянут в карман20:14
- Рукотворное чудо07:10
- Новогоднее застолье: как и чем сервировать праздничный стол22:08
- Эксклюзив «Донбасса»: На смену сложному году придёт год «сдержанного оптимизма»07:10
- Экономический прогноз для Украины на 2017 год: от прагматизма к пессимизму19:58
- Российская оккупация: кто на очереди?19:33
- Как живет эвакуированный из Крымского конно-спортивный клуб18:02
- Не «хунта», а «сходняк»: тени прошлого украинской власти11:07
- Чем грозит Украине признание Майдана госпереворотом10:59
- Гороскоп на 2017 год! Кому Огненный Петух принесет удачу
- "Поскорее заходите в Донецк, здесь работы непочатый край" - Адольф Донецкий о донецких сторонниках "русского мира"
- Налоговики впервые придут к украинцам домой и заглянут в карман
- Новое постановление Кабмина для переселенцев: каждые 3 месяца необходимо являться в Ощадбанк для идентификации
- Рынок недвижимости Донецка на низком старте
- На "таможне" "ДНР" в Успенке настоящий коллапс - в Россию невозможно въехать (ФОТО)
- Чуда не будет или Три сценария для оккупированного Донбасса - мнение
- Представитель российской Госдумы озвучил дальнейшие действия Кремля в отношении Украины
- "Оккупация - это временно" - Порошенко из Мариуполя обратился к жителям оккупированного Донбасса
- Кремль готовится к большой войне?