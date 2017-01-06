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В Рождественскую ночь на охрану жителей Донетчины выйдут более 1600 полицейских
Более 1600 полицейских будут охранять общественную безопасность в Донецкой области в рождественскую ночь, сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.
На обеспечение общественной безопасности заступили максимальные силы полиции. Дополнительно 300 правоохранителей взяли под круглосуточный контроль 148 храмов Донецкой области, которые во время церковного богослужения планируют посетить более 40 тысяч человек.
В рождественскую ночь максимально увеличено количество нарядов на городских улицах, автодорогах и блокпостах. В каждую из 6 оперативных зон откомандированы руководители Главного управления Нацполиции Донецкой области, которые координируют силы полиции.
На патрулирование вышли 265 нарядов полиции,из них 162 пеших нарядов, 31 автопатруль, 26 групп быстрого реагирования, а также экипажи патрульной полиции и полиции охраны.
В качестве подкрепления помощь оказывают более 100 бойцов Национальной гвардии и Военной службы правопорядка. Кроме того, работают 2 группы взрывотехников и кинологи.
Значительно увеличено количество полицейских на блокпостах - о безопасности граждан всю ночь будут заботиться 250 правоохранителей.
Наибольшее количество прихожан - более 2 тысяч - ожидается в Святогорской Лавре, куда направлены дополнительные силы полиции.
Задача полицейских - не допустить преступлений, сохранить жизни людей, предупредить трафик взрывоопасных предметов и проникновения лиц, намеренных дестабилизировать обстановку.
Фото: https://dn.npu.gov.ua/ru/
Теги: Донбасс, Рождество, охрана , Полиция Донбасса
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