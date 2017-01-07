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Архив - Донецкая область

В ОБСЕ раскрыли подробности взрыва в Донецке

07.01.2017 18:48
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В ОБСЕ раскрыли подробности взрыва в Донецке

Неизвестные подорвали микроавтобус в районе ж/д вокзала.

Взрыв, сотрясший Донецк 4 января, уничтожил иномарку. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ ОБСЕ).

По информации наблюдателей, инцидент произошел на парковке в районе ж/д вокзала.

"На парковке наблюдатели видели черное пятно радиусом 6–7 метров, кусочки металла и пластика, а также верхнюю часть микроавтобуса "Мерседес", которая находилась неподалеку. На металлической ограде вокруг рынка они зафиксировали вмятины и отверстия, а также незначительные повреждения крыши и стен небольшого магазина", – говорится в отчете.

Очевидцы рассказали наблюдателям о том, что микроавтобус был припаркован на обочине дороги рядом с домом.

"Сразу после взрыва водитель микроавтобуса рассказал им, что, открывая боковую пассажирскую дверь, он услышал щелчок. После этого дверь оторвало от автомобиля и его отбросило на землю. О других пострадавших не сообщалось", – отмечено в отчете.

 

Источник: segodnya.ua.




Теги: Донецк, Донбасс, взрыв, ОБСЕ
 
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