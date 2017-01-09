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Архив - Донецкая область

Война на Донбассе: ранены солдаты ВСУ

09.01.2017 09:47
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Война на Донбассе: ранены солдаты ВСУ

За сутки противник произвел более 50 обстрелов.

За прошедшие сутки в зоне проведения АТО в результате обстрелов российско-оккупационных войск получили ранения трое солдат ВСУ, сообщает Politeka, со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

По сообщению военных, противник обстреливал Широкино из 122 миллиметровой артиллерии. Минометному огню также подверглись Марьинка, Гнутово, Троицк, Водяное, Талаковка.

«С гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреляли Павлополь, Красногоровку, Гнутово, Широкино. По Марьинке огонь вела БМП противника, а по Талаковке — танк.

На Луганском — из минометов различных калибров — Троицкое, а из гранатометов и стрелкового оружия — Новозвановка, Лопаскино и Станице Луганской. По Троицком стрелял снайпер», – говорится в пресс-центре штаба АТО.

Военные зафиксировали нарушение огня и на Донецком направлении. Там вражеские войска стреляли с 122 миллиметровой артиллерии, с 82 миллиметровых минометов — по Авдеевке. Из гранатометов и стрелкового оружия были обстрелы по Зайцево и Авдеевке.

 

Источник: politeka.net.



Теги: Донбасс, война, солдаты, ВСУ
 
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