Война на Донбассе: ранены солдаты ВСУ

09.01.2017 09:47

За сутки противник произвел более 50 обстрелов.

За прошедшие сутки в зоне проведения АТО в результате обстрелов российско-оккупационных войск получили ранения трое солдат ВСУ, сообщает Politeka, со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

По сообщению военных, противник обстреливал Широкино из 122 миллиметровой артиллерии. Минометному огню также подверглись Марьинка, Гнутово, Троицк, Водяное, Талаковка.

«С гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреляли Павлополь, Красногоровку, Гнутово, Широкино. По Марьинке огонь вела БМП противника, а по Талаковке — танк.

На Луганском — из минометов различных калибров — Троицкое, а из гранатометов и стрелкового оружия — Новозвановка, Лопаскино и Станице Луганской. По Троицком стрелял снайпер», – говорится в пресс-центре штаба АТО.

Военные зафиксировали нарушение огня и на Донецком направлении. Там вражеские войска стреляли с 122 миллиметровой артиллерии, с 82 миллиметровых минометов — по Авдеевке. Из гранатометов и стрелкового оружия были обстрелы по Зайцево и Авдеевке.

Источник: politeka.net.