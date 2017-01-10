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Архив - Донецкая область

В оккупированном Донецке торговцев на рынках обкладывают новым налогом

10.01.2017 10:40
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В оккупированном Донецке торговцев на рынках обкладывают новым налогом

На одном из крупнейших рынков оккупированного боевиками "ДНР" Донецка – "Сокол" в микрорайоне Текстильщик -  недавно начали брать плату за въезд на стоянку, пишет dialog.ua.

Местные жители удивлены новшеством и пытаются выяснить, законно ли действуют “новые власти”.

В социальной сети появилось сообщение о дополнительном налоге на рынке “Сокол”. Дончане интересуются, есть ли “закон”, согласно которому оккупанты взимают плату. Выяснилось, что новые власти даже выдают чек, пишет Диалог.UA.

“Рынок государственный? Государственный! Значит все законно”

“Вопрос плату берет государство или левые люди”

“Мне нравится, как они чек выдают. Только подъехал.. а он у них уже готов еще и платить не собирался законники”

“Вообще-то Захар говорил, что в Донецке платных стоянок нет.....Так что сбор левый....”

“Он много чего говорил... А делает обратное”, - пишут горожане.


Фото: mirbetona.dn.ua/

Теги: Донбасс, рынок, налог, житейская история, ДНР
 
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